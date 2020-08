Soldes : le Top 3 des meilleures offres VPN à ne pas manquer

A l'heure où nous passons une bonne partie de nos vies sur nos smartphones, tablettes ou ordinateurs connectés au web, il est important de protéger ses informations personnelles. De nombreuses sociétés parmi lesquels les plus grands géants d'Internet récupèrent nos historiques, nos préférences de navigation mais également notre localisation ou notre identité pour former des profils publicitaires et nous proposer des annonces plus ciblées selon nos goûts et nos habitudes d'achat.

Il existe pourtant un moyen simple et très efficace de limiter l'envoi de données vers ces grands groupes : le VPN. Ce petit logiciel installé sur tous vos appareils vous permet à la fois de chiffrer vos données et de visiter l'ensemble de vos sites web de manière plus confidentielle qu'aujourd'hui, mais aussi d'accéder à des sites inaccessibles en France comme les catalogues US de Netflix, proposant bien plus de contenus récents que la version hexagonale.

