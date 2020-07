Soldes : PureVPN fait chuter son abonnement à seulement 1,79€/mois

Le VPN a un atout principal pour tous les amateurs de streaming vidéo et de contenus : il vous permet de vous connecter depuis votre PC, votre tablette ou votre smartphone en faisant croire au site que vous visitez que vous êtes localisés dans un autre pays.

Vous pouvez par exemple choisir un serveur situé aux Etats-Unis pour vous connecter à votre compte Netflix ou Disney+ et ainsi profiter des catalogues bien plus fournis et récents que leurs homologues français, handicapés par la chronologie des médias et les délais de 36 imposés aux plateformes.

Il est également possible par ce biais de vous abonner à des services musicaux depuis d'autres pays et de payer l'abonnement bien moins cher qu'en France. On parle parfois de près de 70% de réduction sur des formules premium proposant du son haute définition pour les audiophiles les plus exigeants.