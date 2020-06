Bon plan VPN : HMA, l'excellent VPN sans logs à prix choc ce weekend

Hide My Ass est disponible sur Windows, Linux, Mac, iOS, Android, et peut être paramétré directement au niveau du routeur. Le nombre d'installation est illimité mais un compte ne peut être utilisé que sur cinq appareils en simultané.



Pour la sécurité, HMA exploite la technologie de chiffrement de niveau militaire AES 256 bits. Les protocoles OpenVPN et IKEv2/IPsec sont utilisés en fonction de l'appareil.

On retrouve des fonctionnalités comme l'arrêt d'urgence intelligent, le Split-Tunneling (pour choisir quelles applications passent par le VPN et lesquelles non), l’actualisation d’adresse IP ou encore une protection contre les fuites IPv4, IPv6 et DNS. Sachez que le VPN HMA ne conserve aucun "logs", vous assurant une confidentialité totale.

Hide My Ass permet bien entendu d'accéder à des contenus indisponibles en France car géographiquement restreints, et au contraire accéder à la télévision française depuis l'étranger. Vous pouvez vous connecter à des stores étrangers afin de payer des services moins chers.