CyberGhost, NordVPN, Surfshark : tout savoir des promos VPN avant la fin du week-end

Débutons cette sélection avec CyberGhost et sa formule 18 mois à 2,75€/mois (soit 49,5€ au moment de la souscription). Un compte est utilisable sur sept appareils simultanément. Plus de 7000 serveurs répartis à travers 90 pays se tiennent à votre disposition. Le tout avec une bande passante illimitée et des vitesses de connexion incroyables.