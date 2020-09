French Days : Surfshark VPN casse les prix avec 12 mois offerts sur son abonnement !

Les French Days approchent et les bonnes affaires se bousculent… Les fournisseurs de VPN rivalisent ainsi d'imagination pour attirer les utilisateurs via des remises plus alléchantes les unes que les autres. Pour ce bon plan, c'est Surfshark VPN qui dégaine une offre qui ne manque pas de mordant, puisque l'entreprise double la durée d'abonnement de ses nouveaux clients !