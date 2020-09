CyberGhost ou NordVPN : quel VPN choisir parmi les meilleurs du marché ?

Débutons avec CyberGhost VPN et son offre 18 mois à 2,75€/mois (soit un débit immédiat de 49,5€). Un remboursement total est garanti durant les 45 premiers jours. Vous aurez la possibilité d'utiliser votre compte sur sept appareils différents (ordinateurs, smartphones, tablettes, Smart TV…). Ce fournisseur mettra à votre disposition 6185 serveurs répartis dans plus de 90 pays. Ils affichent des vitesses de pointe et une bande passante est illimitée.

CyberGhost met le paquet pour le streaming et fera tomber les restrictions géographiques. Vous pourrez donc accéder aux sites bloqués en France mais aussi aux jeux et à tous les catalogues des services de SVOD. Le téléchargement des torrents en P2P se fera en toute sécurité.

La protection de vos données sera assurée par un cryptage de niveau militaire et par le chiffrement de votre adresse IP. Votre identité en ligne sera préservée et les transactions bancaires s'effectueront en toute sécurité.