CyberGhost, NordVPN et Surfshark : quel VPN choisir pour réussir sa rentrée 2020 ?

Le VPN CyberGhost est le choix de la rédaction Clubic et cela pour plusieurs raisons. Tout d’abord, son interface est simple et intuitive permettant même aux débutants de mettre en place le VPN et de se protéger sur Internet. Il dispose de plus de 5 800 serveurs répartis dans 90 pays.

Il est compatible avec la plupart des systèmes d’exploitation dans sa version de base, y compris Linux. Une version Premium permet d’étendre sa protection aux NAS, aux mini-ordinateurs Raspeberry ou Chrome OS.

CyberGhost propose un cryptage AES 256 bits, une fonction Kill Switch et plusieurs protocoles VPN pour configuration au top. Il surveillera vos connexions Wifi publiques et privées et empêchera le suivi publicitaire.