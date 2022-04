La protection antivirus et VPN Avast One défie la concurrence avec cette offre choc

Avast One

Avast One est une nouvelle offre assez pertinente dans la gamme de l’éditeur. L’efficacité de la protection antivirus de la suite ne semble pas avoir bougé et demeure parmi les plus réactives même sur des menaces encore récentes. L’interface mise sur la simplicité et la cohérence entre desktop et mobile et dans l’ensemble, c’est assez réussi même si l’approche très grand public pourra rebuter certains utilisateurs qui se sentiront quelque peut infantilisés. Avec des fonctionnalités assez complète (VPN, protection de la vie privée, optimisation et entretien du système), on tient là une bonne suite de sécurité familiale. On regrettera en revanche qu’Avast ait fait l’impasse sur certaines fonctionnalités ou simplifié d’autres de manière un peu trop agressive - on pense au pare-feu - dans son optique de rendre sa suite plus lisible pour le grand public.