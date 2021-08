Avira Prime : une protection Antivirus et un VPN inclus à moins de 40€

Sécuriser ses appareils électroniques n'est jamais une obligation mais on est toujours plus tranquille lorsqu'une bonne solution antivirus protège ordinateur, tablette et smartphone à la maison. Idéale si vous possédez plusieurs appareils ou encore que vous souhaitez équiper votre entourage, Avira Prime permet d'installer sa solution antivirus sur 5 appareils différents.

De quoi écarter les menaces de ransomwares, spywares, de phishing et tout autre type de virus lorsque vous effectuez des achats comme des transactions bancaires, surfez sur le Net ou encore consultez vos e-mails, les menaces seront tenus loin de vous. Plus largement, cette offre Avira Prime se distingue par le VPN qui y est inclus.

Cet outil, à installer sur vos appareils électroniques, vous permet de naviguer sur le Web sans subir une restriction géographique, et en toute confidentialité, grâce à cryptage de votre adresse IP. Facile donc de regarder le nouvel épisode d'une série sortie exclusivement sur Netflix USA, par exemple.

Enfin, Avira vous propose divers outils afin de maintenir votre solution au plus près des dernières innovations, grâce à la mise à jour et au déploiement régulier de patchs. Enfin, vous disposez également d'un gestionnaire de mots de passe inclus. Celui-ci vous permet de stocker en toute sécurité ces données, de manière à ce que vous en disposiez à votre guise sans qu'elles puissent être compromises.