Ne manquez pas cette promotion pCloud pour stocker vos fichiers en ligne à prix canon 🔥

De plus, vos données sont sécurisées avec la norme de chiffrement AES 256 bits, la plus élevée actuellement disponible, et vous bénéficiez de la possibilité d'enregistrer vos données aux Etats-Unis (Dallas) ou en Europe (Luxembourg). Le second choix, judicieux, vous permet de bénéficier du RGDP, tandis que pCloud ne collecte aucune donnée sur ses utilisatrices et utilisateurs, ce qui est bien utile en termes de confidentialité.

Enfin, avec 30 jours d'historique de corbeille, laissez-vous le droit à l'erreur et récupérez sans encombre vos fichiers. Un choix vraiment gagnant qui illustre le 9/10 obtenu par pCloud dans notre avis Clubic 100% indépendant. A vous de jouer !