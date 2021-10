Vous cherchez un VPN performant ? NordVPN s'offre à vous avec de grosses réductions !

Mais quel est le rôle de NordVPN exactement lorsque vous êtes sur Internet ? Tout simplement il protège votre identité en ligne. Tout d'abord en masquant votre IP, qui est votre adresse virtuelle grâce à laquelle tout le monde peut savoir où vous vous trouvez.

Avec NordVPN, tout ce que vous faites sur le net est sécurisé derrière ce qu'ils appellent une muraille de chiffrement. Avec NordVPN vous allez obtenir une adresse IP unique, intraçable. Ce qui vous permet d'aller et venir comme bon vous semble sur Internet.

En utilisant l'un des 5100 et plus de serveurs disponibles à travers le monde, vous pouvez même accéder à du contenu spécifique à d'autres pays. Ainsi il est par exemple possible de visionner le catalogue US de Netflix. Ce n'est qu'un court aperçu de toutes les possibilités offertes par NordVPN, et surtout de tout ce qu'il fait pour protéger vos données et votre identité en ligne.

Vous n'avez que quelques jours pour profiter de l'offre NordVPN à 2,8€/mois pendant 2 ans, alors n'hésitez pas à jeter un œil à ce qu'ils proposent.