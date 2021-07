Bon plan : voici comment obtenir 10 Go gratuits de stockage cloud chez Icedrive

Malheureusement, les disques durs, SSD ou autres cartes mémoire de nos différents appareils peuvent rapidement être saturés par un trop-plein de données. S'il est bien évidemment possible d'acheter un périphérique de stockage, il existe aussi des solutions plus abordables et instinctives. C'est par exemple le cas d'Icedrive qui propose un petit espace dans le cloud afin de recevoir vos fichiers les plus précieux.

Et la bonne nouvelle, c'est que l'accès à cet avantage ne vous coûtera strictement rien. En effet, Icedrive offre en ce moment un espace de 10 Go à tous les utilisateurs. Pour en profiter, il suffit simplement de créer un compte sur le site et le tour est joué ! Vous n'aurez pas besoin de fournir des coordonnées bancaires ou d'autres documents privés. Puis, si vous êtes satisfait, vous aurez toujours la possibilité de souscrire à un abonnement afin d'obtenir un espace de stockage plus conséquent et fonctionnel. Mais rien qu'avec ces 10 Go, vous bénéficierez déjà d'un environnement complet et agréable à utiliser.