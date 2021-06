Offre pCloud spéciale été : stockage sécurisé dans le cloud à moitié prix

Ce n'est pas la première fois que nous avons le plaisir de croiser cette offre sur Clubic. Dans ce cas bien précis, il s'agit d'un abonnement annuel facturé à hauteur de 50€ . La promotion en question est valable pour tous les nouveaux clients mais aussi pour les utilisateurs bénéficiant de la formule pCloud Basic (c'est-à-dire gratuite avec 10 Go d'espace). Il vous suffira de créer un compte pour souscrire à cette dernière. Sachez aussi qu'un remboursement intégral peut être réclamé au cours des 10 premiers jours suivant la date d'achat.

Bien entendu, pCloud propose aussi de nombreuses alternatives si jamais notre formule du jour est trop légère pour vous. Il y a par exemple des forfaits à vie avec des espaces allant de 500 Go (175€) à 2 To (350€). Une fois le paiement unique effectué, vous aurez accès à votre stockage de manière illimitée et pour le restant de vos jours ! Mais revenons à présent sur notre offre spécialement mise à place à l'approche des soldes d'été. Voici tout ce qu'il faut retenir.