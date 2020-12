Nouveautés et promos VPN en vue chez CyberGhost pour Noël

Mais bien entendu, la première raison d'opter pour le VPN de CyberGhost est la qualité de sa protection. Grâce à cette version 8, l'internaute va pouvoir profiter du nouveau protocole WireGuard®. Celui-ci améliore les débits sécurisés assurés par le logiciel, tout en proposant un code source plus court et plus efficient. Il vient s'ajouter à d'autres protocoles, comme l'OpenVPN, le L2TP IPsec et le PPTP, qui fournissent tous à CyberGhost un puissant arsenal pour vous protéger.

De la sorte, son exécution sur les différents supports devient d'autant plus attractive pour le public. D'ailleurs, le service VPN, qui proposait déjà 6300 serveurs dans 90 pays, a désormais passé la barre des 7000 serveurs disponibles.

En choisissant CyberGhost 8, les internautes profitent d'échanges de données totalement confidentiels, où qu'ils se trouvent sur le globe, et quel que soit le type de navigation. Il suffit de consulter la très longue liste des serveurs en ligne, d'en retenir un dont le temps de réponse est satisfaisant (et ils sont nombreux), et de cliquer pour s'y connecter. Vous ne savez pas quel serveur choisir ? Pas de problème, CyberGhost 8 intègre aujourd'hui une fonctionnalité "Meilleur emplacement serveur", qui fera ce choix à votre place. Un instant plus tard, nous voilà prêt à explorer Internet en toute discrétion !

Que ce que soit pour du jeu vidéo ou de la bureautique, que ce soit pour voir les derniers programmes de Disney + ou ceux du Youtube US, que ce soit sur Chrome ou sur Firefox, que l'on soit sur tablette ou sur PC, CyberGhost 8 assure une connexion totalement cryptée et invisible à tous les profils d'internautes. Certains serveurs sont même optimisés pour le streaming ou le téléchargement : grâce à eux, on profitera d'une qualité de service parfaite pour tous les types de besoins.

Grâce à cet anonymat, fini le ciblage publicitaire, mais aussi les risques de piratage (avec vol de données à la clé) pour soi et pour ses proches. La formule proposée par la société permet de couvrir jusqu'à 7 appareils différents. Il est donc possible, pour un prix remarquablement bas, de protéger toute sa famille contre les intrusions de toutes sortes.

Pas d'inquiétude pour que votre débit réponde aux attentes de tout le monde : CyberGhost 8 propose un trafic et une bande passante illimités. CyberGhost VPN ne sera ainsi limité que par le débit fourni par votre FAI.

L'enseigne insiste énormément sur la sécurité de son service VPN, le dotant des dernières innovations dans le domaine. Toutes les données transitant par le serveur VPN auquel vous êtes connecté sont chiffrées. Il est ici question d'un chiffrage AES 256 bits, un type de cryptage répondant aux normes de sécurité et de confidentialité les plus stricts.

Grâce à lui, personne ne pourra interpréter les données que vous recevez ou émettez ! Mieux : le service VPN de CyberGhost masque votre adresse IP, rendant impossible l'identification de l'appareil avec lequel vous êtes connecté. De cette façon, vous n'aurez plus à craindre d'être pisté.