Black Friday VPN : une nouvelle offre flash VPN chez Private Internet Access

A cela, Private Internet Access ajoute une multitude de sécurités. Wi-Fi chiffés, pas de journaux de trafic, multiples passerelles VPN… L'opérateur fournit également une surveillance de la violation d'e-mail ainsi qu'un blocage des publicités, des traqueurs et des logiciels malveillants.

Et tout cela tient dans un service facile à installer et à utiliser. D'ailleurs, l'installation est instantanée et donne accès à plus de 18 000 serveurs localisés dans 77 pays. Et si vous craignez d'être déçu, pas de souci : Private Internet Access garantit un remboursement sous 30 jours.