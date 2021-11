Offre Black Friday Surfshark VPN : pourquoi craquer pour ce bon plan alléchant ?

Si vous ne connaissez pas Surfshark, vous allez vite apprécier ce VPN basé aux Îles Vierges Britanniques certes jeune, mais donc les qualités se démultiplient chaque année. Souhaitant apporter davantage de couverture pour ses utilisateurs sur le marché du VPN, Surfshark possède notamment l'énorme avantage de pouvoir couvrir un nombre illimité d'appareils avec une seule souscription. Idéal pour mettre toute votre famille à l'abris en somme !

Il est à noter que Surfshark a récemment amélioré la capacité d'une grande partie de son réseau de serveurs (dont ceux de la France, des Etats-Unis, de la Suisse ou encore du Japon). Les serveurs concernés passent de 1 Gbps à 10 Gbps, ce qui veut dire concrètement deux choses : votre connexion via le VPN sera plus rapide et les serveurs ne risquent pas d'être encombrés par le nombre d'utilisateurs, il y a de la place pour tout le monde !

En plus, qui dit VPN ne dit pas seulement couverture des appareils les plus communs. Si vous pouvez obtenir Surfshark sous Windows, macOS, Linux, Android, iOS, ainsi que des extensions pour Chrome et Firefox, ce sont aussi vos Smart TV, vos tablettes, ou encore votre routeur Wi-Fi qui peuvent gagner en confidentialité par le biais de Surfshark.