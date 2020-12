Black Friday : les SSD Samsung 970 EVO Plus et 860 EVO à prix choc chez Amazon

Ce double bon plan vous permet d’accéder à des disques SSD de bonne capacité à bon prix chez Amazon. Les SSD Samsun 860 Evo et 970 Evo sont proposés à prix réduit pendant le Black Friday.

La version 860 EVO est un boitier compact au format 2,5“ offrant 2 To d’espace libre et qui se connecte à une interface Sata 6 Gb/s dans un ordinateur portable ou dans un PC compact. Il offre un taux de lecture de 550 Mo par seconde ce qui en fait un disque SSD rapide.

Pour sa part, le 970 EVO est une version NVMe PCI Express offrant une capacité de 1 To et une vitesse de lecture et d’écriture qui va atteindre des sommets avec 3,5 Go par seconde.