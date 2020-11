CyberGhost fête le Black Friday avec une offre VPN irrésistible à 2€/mois

Avec CyberGhost, vous pouvez aussi être certain de naviguer de manière confidentielle sur internet. Votre connexion sera entièrement chiffrée et insensible aux dangers du Web (logiciels malveillants, tentatives d'hameçonnage…). Personne ne pourra s'emparer de vos données ou même retracer votre historique. De plus, ce VPN affiche une politique stricte Zéro Log pour un anonymat sans faille.