Pour Prime Day retrouvez ce disque dur de 4 To à moins de 80€

Cette offre d'Amazon s'intéresse donc à un disque dur externe de Seagate, une marque bien connue dans le domaine, modèle One Touch, doté d'une capacité de stockage fort appréciable de 4 To.

En dépit de son facteur de forme 2,5", il ne déchante pas en termes de performances : branché à un port USB 3.0, il propose une vitesse de transfert de 120 Mo/s, permettant de déplacer des données par son biais relativement rapidement.

Qualité Seagate, le One Touch se montre particulièrement fiable et résistant, notamment grâce à son design en métal brossé assurant une certaine résistance aux chocs et aux éclaboussures. Si cela ne suffit pas, Seagate assure grâce à son service Rescue Seagate une récupération gratuite des données stockées pendant une durée de deux ans.

L'achat de ce disque dur externe s'accompagne également d'un an d'abonnement à Mylio Create et quatre mois d'abonnement à Adobe Creative Cloud, pour pouvoir retoucher puis gérer et partager vos photos.

Un combo idéal alors que les vacances approchent en somme, puisque son gabarit relativement compact rend également le One Touch particulièrement facile à transporter partout avec soi.