Un disque dur externe Seagate Expansion 5 To à moins de 100€ ça vous tente ?

Le modèle de disque dur portable par Seagate proposé ici se branche en USB 3.0 sur votre ordinateur ou votre console. Si c'est sur un PC, sachez qu'il est préformaté pour Windows. Donc en le branchant il sera immédiatement opérationnel sur ces machines.

Dans d'autres cas il faudra sûrement passer par un formatage et, pourquoi pas, un partitionnement afin d'avoir des espaces dédiés dans votre HDD portable ?

Sachez par ailleurs qu'il est également compatible avec les consoles Xbox et PlayStation. Il suffit de le brancher pour que celles-ci vous proposent un formatage local. Et vous pourrez alors installer vos jeux dessus. Sur PS5 et Xbox Series X, ce sont les jeux de la génération précédente qui iront sur le disque. Les SSD internes étant réservés aux jeux de la nouvelle génération.

Le débit maximum de transfert annoncée est de 5120 Mo/s lorsqu'il est dans des conditions idéales. Et avec sa taille compacte vous pouvez facilement le glisser dans une pochette de sacoche afin de le transporter partout et avoir accès à tous vos fichiers et dossiers rapidement.