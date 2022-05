Ce SSD Crucial compatible PS5 n'a jamais été aussi peu cher

Comme son nom l'indique, ce SSD conçu par Crucial est un modèle interne qui apportera 2 To de stockage en plus à votre ordinateur ou console. Quoi qu'il en soit, vous serez en mesure d'y placer de nombreux jeux ainsi que n'importe quelles données très volumineuses. La bonne nouvelle, c'est que tout ce beau monde chargera rapidement grâce à la technologie PCIe 4.0 NVMe et des vitesses de lecture séquentielle qui atteindront jusqu'à 6600 Mo/s. Cela fait de ce SSD un exemplaire pour les joueurs et les professionnels qui ont besoin d'une réactivité maximale sur leur appareil.