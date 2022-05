Ce SSD interne 2,5" Samsung de 4 To voit son prix chuter de 100€ !

Cette offre d'Amazon s'intéresse donc à un SSD interne 2,5" de Samsung, une marque qu'on ne présente plus dans ce domaine, modèle 870 QVO, d'une capacité de 4 To. Compte tenu de son interface SATA (6 Go/s, mais compatible également avec des interfaces 3 Go/s et 1,5 Go/s), il assure une vitesse séquentielle de lecture de 560 Mo/s et d'écriture de 530 Mo/s. Une vitesse autrement améliorée grâce à la technologie Intelligente TurboWrite, permettant de l'accélérer et maintenir de hautes performances sur la durée.

Le 870 QVO se montre ainsi paré à toutes les épreuves, promettant un bon fonctionnement 1,5 million d'heures durant et jusqu'à 2880 To écrits. Il se montre également très résistant aux conditions extrêmes et promet de fonctionner sous des températures allant de 0 à 70°C. Côté consommation électrique, il se montre également assez économe, utilisant en moyenne 2 W en lecture comme en écriture, 30 mW au repos et 3 mW en veille.



D'un poids de seulement 46 grammes pour 10 cm de longueur, 7 cm de largeur et 0,7 cm de hauteur, le 870 QVO trouvera facilement sa place dans votre machine pour apporter un espace de stockage supplémentaire et un gain de vitesse conséquents. Il s'avère également très simple à installer, que ce soit dans un PC fixe ou portable, et hautement compatible avec de nombreux systèmes d'exploitation. Tout ce que vous avez à faire, c'est installer le 870 QVO dans son emplacement et laisser le logiciel de migration opérer sa magie !