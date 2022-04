Compatible PS5, ce SSD NVMe chute à un prix jamais vu

Votre PlayStation 5 est pleine de jeux mais vous n'avez pas forcément envie de les supprimer au fur et à mesure ? Alors nous avons la solution idéale pour palier à ce léger souci. En effet, nous venons de dénicher ce SSD interne Crucial P5 Plus 500 Go qui s'adaptera idéalement à votre console de jeu. Ce périphérique est disponible à 72,99 €.