Cette carte micro SD de 256Go atteint un prix jamais vu

La carte mémoire micro SD de SanDisk se glissera aussi bien dans votre smartphone et votre tablette Android que dans votre action cam ou même votre drone si vous en possédez un.

Son nom, Extreme Pro, reflète bien ses points forts. Très résistante, elle est en effet adaptée aux environnements extrêmes car elle supporte sans faiblir les variations de température (le chaud comme le froid), l'humidité, les rayons X et bien entendu les divers chocs. Elle conviendra aux amateurs exigeants comme aux professionnels et durera dans le temps sans problème.

Performante et réactive, cette micro SD est homologuée A2. Elle permet la réalisation de vidéo UHD 4K grâce à ses catégories de vitesse U3 et V30. Sa vitesse de lecture est capable d'atteindre les 170Mo/s et sa vitesse d'écriture les 90 Mo/s.