Amazon casse le prix du SSD externe Samsung T7 2To

Le T7 2 To est un SSD qui se branche en USB C 3.1 Type C sur votre PC ou tablette et qui peut atteindre la vitesse de 1050 Mb/s en plein usage. Il mesure 85 x 57 x 8 mm pour seulement 58 grammes. Il tient donc aisément dans la poche et peut donc se transporter très facilement.

Il est livré avec un logiciel de protection des données par mot de passe qui permet de restreindre l'accès à vos données aux seuls détenteurs de celui-ci. Il existe une déclinaison Touch de cet appareil qui fonctionne par identification d'empreinte. Mais ici c'est la version numérique qui est mise en avant.

Et bien entendu il est compatible avec plusieurs appareils. Ce n'est pas un SSD réservé aux ordinateurs Windows, vous pouvez le relier à un Mac ou encore une console afin de stocker vos jeux, sauvegardes, captures d'écran et autres données. Donc si vous cherchez un support de stockage de vos données avec une grande vitesse de travail, le Samsung T7 est ce qu'il vous faut.