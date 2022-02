Le SSD portable SanDisk Extreme Pro 1 To est à moins de 200 €

Commençons par les informations basiques puisque le stockage de ce SSD externe s'élève à 1 To. Le transfert de vos données se fera rapidement grâce aux vitesses exceptionnelles de ce modèle. Comptez 2000 Mo/s en lecture et autant en écriture. La confidentialité des fichiers est assurée par un cryptage AES 256 bits via un mot de passe. Mais ce n'est pas tout…