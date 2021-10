A moins de 175€, ce SSD Crucial de 2To est l'une des meilleures offres du jour 🔥

Cette offre s'intéresse donc à un SSD 2,5" de Crucial, une marque réputée dans le domaine, modèle MX500 d'une capacité de 2 To. Il se place comme une solide référence dans son domaine, notamment grâce à une bonne vitesse de lecture et d'écriture séquentielle. Celles-ci peuvent atteindre respectivement 560 Mo/s et 510 Mo/s. Une vitesse autrement renforcée grâce à la technologie NAND 3D estampillée Micron.

Qualité Crucial oblige, le MX500 est également un SSD particulièrement bien protégé des menaces extérieures. Il dispose en effet d'une protection contre les coupures de courant, assurant ainsi une solide protection des données stockées en son sein. Une protection autrement assurée par des températures de fonctionnement extrêmes, ainsi qu'une certaine solidité contre les chocs. Contre les menaces extérieures comme les hackers, le Crucial MX500 se montre également bien doté grâce à un cryptage de base matérielle AES 256-bit.

Au-delà de ces nombreux éléments en faisant un solide SSD 2,5", le Crucial MX500 se veut également hautement compatible, pouvant être installé sur des machines supportant différents systèmes d'exploitation comme Windows 7/8/10, macOS, Ubuntu ou encore Linux. Il se montre par ailleurs très simple à installer, même dans un ordinateur portable, notamment grâce à son petit gabarit de 27 g pour 10,3 cm de longueur, 0,7 cm de largeur et 7 cm de hauteur.