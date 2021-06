Crucial casse les prix sur ses meilleurs SSD internes avant le Amazon Prime Day

Il s'agit donc d'un autre SSD interne 2,5" de Crucial, modèle BX500, doté de son côté d'une capacité de stockage de 480 Go et d'une vitesse de lecture séquentielle jusqu'à 540 Mo/s, et d'une vitesse d'écriture jusqu'à 500 Mo/s, le tout également propulsé par la technologie 3D NAND et une interface SATA 6.0 Gb/s.

Comme son homologue, le BX500 dispose de toutes les protections à des menaces externes « naturelles » comme informatiques, le tout dans un petit gabarait : seulement 60 grammes pour 10 cm de longueur, 0,07 cm de largeur et 7 cm de hauteur.