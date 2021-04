Bon plan : le SSD Crucial X8 1To chute de prix chez Amazon

Passons succinctement sur les modalités en vigueur chez Amazon. L'e-commerçant américain effectue la livraison à domicile ou en point retrait gratuitement pour tous les acheteurs. De leur côté, les adhérents Amazon Prime (essai offert puis 5,99€/mois ou 49€/an) recevront leur commande sous un jour ouvré et pourront bénéficier du paiement en quatre fois sans frais (soit 32,25€ par échéance). Quant à la garantie constructeur, elle est limitée à une durée de trois ans.

Le SSD Crucial X8 est un modèle externe qui fonctionne avec la plupart des appareils Windows, Mac, iOS, Android, Chromebook et Linux. Il est aussi parfaitement compatible avec les consoles PS4 et Xbox One via ses interfaces USB 3.2 Gen 2 et USB-A. Grâce à tout cela, il peut également atteindre des vitesses de lecture exceptionnelles pouvant aller jusqu'à 1050 Mo/s. Les débits sont absolument impressionnants pour vous garantir un accès rapide à toutes les données stockées.

En parlant de stockage, cet exemplaire dispose de 1 To de mémoire interne. Vous pourrez ainsi y conserver de nombreux fichiers volumineux comme des jeux vidéo, des logiciels gourmands en ressources, des musiques ou encore des photos.