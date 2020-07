Profitez de 5 To de stockage grâce au disque dur externe WD Elements en soldes !

Western Digital est une marque connue du monde des disques durs.



Le modèle WD Elements (référence WDBU6Y0050BBK-WESN) dispose d'une interface USB 3.0 (compatible USB 2.0) et propose donc une capacité de 5 To. Il offre une vitesse de rotation de 5400 tr/min et un débit de transfert de données estimé à 130 Mo/s.



Concrètement, ce disque dur est idéal pour coupler à un SSD et pour stocker tous types de fichiers comme des photos, des vidéos ou des logiciels.