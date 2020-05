French Days : les 5 meilleures offres SSD chez Amazon

Bienvenue dans cette sélection consacrée aux SSD. Les prix ont chuté drastiquement pour ces périphériques durant les French Days. Nous allons donc vous faire part des meilleurs bons plans dans ce domaine.

Un maximum de SSD pour les French Days !

Les SSD sont des appareils très demandés. En effet, les meilleurs modèles (à la fois internes et externes) permettent de booster durablement les performances d'un ordinateur tout en apportant de l'espace supplémentaire. C'est pour votre plus grand plaisir que ces exemplaires se sont donnés rendez-vous dans cette sélection. Vous y trouverez des modèles internes et externes des plus grandes marques. Il y aura du Samsung mais aussi Western Digital et Crucial. Nous allons bien évidemment détailler les performances de chaque produit ci-dessous. Enfin, précisons que toutes les bonnes affaires sont hébergées par Amazon. Le site américain mettra toujours à votre disposition la livraison gratuite à domicile (en France métropolitaine). N'hésitez pas à consulter chaque page pour lire toutes les modalités.

Les 5 SSD à ne pas rater !

Débutons avec le SSD interne Samsung 860 QVO 1 To à 112,98€. Cet exemplaire fait une taille de 2,5 pouces et embarque une interface SATA 6.0 Gb/s. Le débit de transfert des données s'élève à 750 Mo par seconde. Vous pourrez donc copier-coller des fichiers sans attendre trop longtemps.

En plus des spécificités techniques évoquées ci-dessus, ce SSD comprend le logiciel Samsung Magician. Très pratique, il vous permettra de gérer votre disque pour améliorer sa durée de vie et optimiser son espace libre.

Place au SSD interne Crucial MX500 d'une capacité de 500 Go vendu à 69,90€. Une fois encore, nous sommes en présence d'un exemplaire 2,5 pouces avec une lecture séquentielle de 560 Mo/s contre 510 Mo/s en écriture. De plus, ces vitesses seront améliorées via la technologie NAND 3D de Micron.

Ce périphérique garantira également l'intégrité des données stockées via sa protection contre les coupures de courant et son cryptage AES 256 bit. Les menaces d'internet ne pourront pas vous atteindre. Pour finir, un guide d'installation vous permettra d'intégrer ce SSD parfaitement à votre système.

Continuons en mettant en avant le SSD interne Samsung 860 EVO 500 Go à 82,90€. Une garantie valable pendant cinq ans est présente pour ce modèle. À l'instar des SSD précédents, il dispose d'une taille de 2,5 pouces, d'une interface SATA 6.0 Gb/s et de la technologie NAND 3D.

Son débit de transfert peut atteindre jusqu'à 550 Mo/s. Il s'agit d'un modèle très performant et fiable sur n'importe quel ordinateur. Le logiciel Samsung Magician est aussi à l'ordre du jour.

Nous approchons de la fin avec le SSD externe Samsung Portable T5 500 Go vendu à 91,12€. Le nombre d'exemplaires est très limité. Il vous suffira de le connecter en USB à votre ordinateur pour commencer à l'utiliser. Sa vitesse de transfert pourra même grimper jusqu'à 540 Mo/s.

Il est à la fois compact et léger pour vous aider à le transporter très facilement. Le cryptage matériel AES 256 bit fait aussi son grand retour pour protéger vos données personnelles. Vous pourrez même compter sur une garantie de trois ans si vous deviez rencontrer un problème.

Terminons sur le SSD externe Western Digital My Passport 500 Go à 77,98€. Son principal atout vient du fait qu'il est très résistant aux chutes (jusqu'à deux mètres de hauteur) et aux vibrations. Son débit de transfert maximal est estimé à 400 Mo/s.

Cet exemplaire fonctionne sur PC mais également sur tous les Mac. Un logiciel de sauvegarde est même inclus pour Windows. Enfin, il est très pratique à transporter grâce à son design là aussi compact