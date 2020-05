French Days : prix choc pour le disque dur externe WD My Book 8To

Place à une solution de stockage idéale si vous avez besoin de faire de la place sur vos différents appareils. Ainsi, le disque dur Western Digital My Book 8 To est vendu à 165,99€ au lieu de 209,99€ pendant les French Days.

Nous sommes chez Amazon pour profiter de cette remise valable jusqu'au terme des French Days 2020. Comme toujours avec le site américain, la livraison en France métropolitaine est offerte. Vous avez aussi la possibilité de sélectionner un point retrait à proximité de votre domicile. Terminons déjà notre tour des modalités avec la garantie de deux ans sur ce produit. Une extension de 24 mois pour l'assurer contre les pannes est proposée à 10,59€.

Le disque dur Western Digital My Book est un modèle externe qui viendra se brancher en USB à votre ordinateur. Il dispose d'un espace libre de 8 To pour accueillir tous vos fichiers. Vous pourrez donc stocker un maximum de vidéos, photos, logiciels et autres jeux vidéo. De plus, l'interface en USB 3.0 (rétrocompatible USB 2.0) offre d'excellentes vitesses de transfert.