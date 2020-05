French Days J-1 : les SSD Samsung 860 QVO et EVO 1To en chute libre

On ne vous apprend rien en disant que les SDD ont pris en quelques années une place très importante dans les composants d'une configuration de PC. Le Solid-State Drive fait aujourd'hui l’unanimité notamment parce qu'il apporte un gain de performance plus que conséquent, permettant d'atteindre des vitesses de transfert et de lecture impressionnantes. Bonne nouvelle, juste avant l'arrivée des French Days , les SSD Samsung voient leur prix chuter chez Amazon. Nous n'avons pas résisté à l'envie de vous partager nos deux bons plans SSD du jour !

Le 860 QVO est un modèle interne de 2,5 pouces affichant une capacité de stockage de 1 To très pratique pour stocker vos fichiers volumineux. Il dispose d'une interface SATA et d'une vitesse d'écriture allant jusqu'à 520 Mo/s contre 550 Mo/s en lecture.

On poursuit notre sélection SSD avec ce second modèle nommé 860 EVO.

Ce second modèle pesant tout juste 90 grammes propose des vitesses de lecture et d'écriture similaires au 860 QVO. Notez qu'il prend en charge le cryptage basé sur le materiel AES 256-bit et est compatible avec le GTC Opal e l'IEEE 1667. Il est également disponible en promo chez Amazon dans sa version 1 To.