L'excellent SSD SanDisk 480 Go est encore moins cher aujourd'hui

Vous pourrez compter sur Amazon pour vous offrir quelques avantages non négligeables sur cette commande. Par exemple, la livraison à domicile est gratuite en France métropolitaine. Un point retrait peut également être sélectionné sans frais additionnels. De son côté, la garantie fabricant est valable pendant trois ans. Une assurance de deux ans contre les pannes est aussi disponible contre 4,79€.

Ce SSD Plus SanDisk est un modèle au format 2,5 pouces avec un espace de stockage de 480 Go. Il dispose aussi d'une interface SATA 6.0 Gb/s offrant un débit de transfert jusqu'à 750 Mo/s. La vitesse de lecture atteint 535 Mo/s et comptez 445 Mo/s en écriture. C'est environ 20 fois plus rapide que les performances d'un disque dur standard. Toutes les tâches s'effectueront à la vitesse de l'éclair !