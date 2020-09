French Days : un SSD Crucial BX500 240Go en promo chez Amazon (-24%)

Le SSD a considérablement amélioré nos outils informatiques. En effet plus besoin d'attendre de longues minutes devant notre écran le chargement d'un document ou pour le déplacement de plusieurs fichiers lourds. Avec le SSD, les taux de transfert ont tout simplement explosé pour ne prendre plus que quelques secondes. Ce composant est également bien plus résistant que le disque dur mécanique et moins sensible aux chocs et à la casse.

C'est tous ces avantages que vous propose Amazon avec cette promotion sur le SSD Crucial BX500 240Go. Le composant vous offre 240 Go de stockage interne sur lesquels vous pouvez installer votre système d'exploitation et bénéficier d'une rapidité stupéfiante dans votre utilisation quotidienne.

En effet sa vitesse de lecture est annoncée par le constructeur à 540 Mo/s contre 500 Mo/s pour l'écriture. Ces vitesses sont près de 4 fois plus rapides que celles proposée par un disque dur traditionnel pour vous faire gagner un temps précieux dans votre travail mais aussi lors du chargement de vos jeux vidéos.