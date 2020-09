French Days : le SSD PNY CS900 avec 120 Go se négocie à moins de 20€ !

Au même titre que les autres SSD, ce modèle signé PNY (référence SSD7CS900-120-PB) embarque une interface SATA 6.0 Gb/s et le format 2,5 pouces.



Cet accessoire, qui est idéal pour booster le système et les applications d'un ordinateur, dispose d'une vitesse de lecture théorique à 560 Mo/s et d'une vitesse d'écriture allant jusqu'à 450 Mo/s. Il bénéficie d'une conception assez solide pour résister aux chocs. Cela permet de stocker et conserver les données en toute sécurité.



Très simple à utiliser, le SSD interne est fourni avec des instructions pour la configuration qui se fait étape par étape.