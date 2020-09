French Days : nouvelle baisse de prix sur les SSD Kingston 240 Go et 480 Go chez Amazon

Pour les besoins de cet article, nous nous sommes rendus chez Amazon. Sachez que vous serez toujours livré gratuitement à domicile. Un point retrait peut également être sélectionné dans certains cas. La garantie constructeur sur ce produit est valable pendant deux ans. Enfin, une assurance contre les pannes de deux ans supplémentaires est facturée à partir de 3,19€.

Ce bon plan concerne les versions 240 Go et 480 Go du SSD Kingston A400. En plus de ces capacités de stockage, ce modèle interne de 2,5 pouces dispose d'une interface SATA 3.0 Gb/s. Vous pourrez compter sur une vitesse de transfert montant jusqu'à 350 Mo/s pour le SSD 240 Go et 450 Mo/s pour la version 480 Go. Pour ces deux éditions, la vitesse de lecture peut grimper jusqu'à 500 Mo/s.