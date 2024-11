Surfshark VPN vous propose une belle infrastructure de 3200 serveurs, dans 100 pays différents, dont la France. Ainsi, vous pouvez tout à fait choisir l'un des serveurs tricolores pour une combinaison gagnante. De fait, Surfshark vous attribue une adresse IP différente de celle de votre appareil, avec une localisation en France, mais pas celle où vous vous trouvez réellement.

Plus encore, lorsque vous devez, par exemple, réaliser une transaction, cela va rassurer votre banque de constater que l'achat est réalisé depuis la France, alors que si vous optez pour un serveur situé dans un autre pays, cela risque de la mettre en alerte.

En activant, en plus, l'anti-traqueur et le bloqueur de publicités, vous renforcez votre sérénité en ligne en faisant fi des annonceurs et autres collecteurs de données qui n'attendent que d'en apprendre davantage sur vos préférences pour vous envoyer des publicités ciblées.

Et, si une fonctionnalité fait bien la différence en ce Black Friday, c'est Alternative ID. En effet, plutôt que d'utiliser votre adresse principale qui pourrait rapidement être noyée sous les mails promotionnels, laissez Surfshark générer pour vous une identité numérique. Vous pourrez, ainsi, obtenir un alias et une adresse dédiée au site marchand ciblé, ce qui est bien pratique pour réaliser votre prochain achat tout en préservant votre cyberconfidentialité.