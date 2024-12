Autre point fort de la firme suisse, Proton fait reposer sa politique de non-journalisation sur le droit national helvète, qui est réputé pour être l'un des plus respectueux de la vie privée. Proton ne conserve pas vos données de navigation lorsque vous êtes connecté à l'un de ses serveurs.

Son protocole de sécurité Stealth est aussi très efficace, tant sur le plan des performances, que pour établir un tunnel chiffré dans lesquelles circulent vos informations en ligne, ce qui les place ainsi hors de portée de tiers plus ou moins bien intentionnés. Il fonctionne même en Russie.

NetShield est aussi compris dans Proton VPN Plus. Et concrètement, cette fonctionnalité vous permet aussi bien d'éviter d'être envahi de publicités, comme de lutter contre de potentiels logiciels malveillants sur votre appareil. Voilà qui est d'autant plus pratique durant ce Cyber Monday pour naviguer sur divers sites marchands plus sereinement.

Sachant qu'avec Proton VPN Plus, ce sont jusqu'à 10 appareils qui peuvent être simultanément connectés avec un seul plan d'abonnement, vous pouvez en plus gagner en confidentialité en ligne aussi bien sur vos ordinateurs professionnels que personnels, de même que pour les smartphones et autres tablettes par exemple.