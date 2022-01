VPN : l'excellent CyberGhost fait à nouveau chuter ses prix en ce début d'année

Pour ne pas lésiner sur votre cybersécurité, CyberGhost se révèle être un atout performant et surtout fiable au quotidien. Ainsi, ce sont vos ordinateurs (macOS, Linux, Windows), tablettes et autres smartphones (Android, iOS), mais aussi votre Smart TV, Android TV, Apple TV, Fire TV, votre routeur et même votre console de jeu qui peuvent être équipés avec CyberGhost ! La firme vous offre une large possibilité, avec jusqu'à 7 appareils couverts dans une seule licence, et même si vous ne souhaitez par exemple équiper qu'un ordinateur, vous pouvez ainsi faire profiter à vos proches de votre souscription chez CyberGhost.

Plus encore, choisissez parmi une offre pléthorique de près de 7500 serveurs pour vous connecter où vous le souhaitez, quand vous le voulez. Parfait pour le streaming, avec des débits de connexion performants, mais aussi, dans le cadre d'un retour au télétravail, de connexions et téléchargements sécurisés, pour ne pas mettre en péril vos données et autres fichiers. La sécurité, CyberGhost en connait un rayon depuis maintenant 15 ans, et vous propose notamment les protocoles WireGuard, OpenVPN et IKEv2 en ce sens, de même qu'un chiffrement AES 256 bits, la plus haute norme de confidentialité possible actuellement, et une stricte politique de non-journalisation vous concernant.

Un choix donc idéal qui explique l'excellente note de 9/10 obtenue, à nouveau en 2022, par CyberGhost, lors de notre test réalisé de manière 100% indépendante .