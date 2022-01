Bon plan VPN : l'excellent NordVPN est à moins de 3€, c'est le moment d'en profiter

Ce n'est pas pour rien si plus de quatorze millions d’utilisateurs à travers le monde font confiance à NordVPN. Avec désormais bientôt dix ans d'expérience, la firme ne cesse d'améliorer la qualité de ses services, à commencer par plus de 5200 serveurs répartis dans 60 pays qui vous garantissent un vaste choix de connexion pour s'adapter, au mieux, à vos besoins. Ce VPN est des plus simples à utiliser : un simple clic sur le bouton Quick Connect dans l'app' ou sur l'extension dans votre navigateur Web, et le tour est joué. Vous pouvez, bien sûr, affiner votre choix en suite, mais pas besoin d'être un pro, c'est largement à la portée de tous grâce à une interface très intuitive.

Grâce à un chiffrement AES 256 bits, le plus efficient du marché, vous pouvez naviguer sur le Web sans crainte d'être tracé. Et l'association du protocole WireGuard couplé à la technologie maison NordLynx permet d'associer une haute confidentialité à des performances optimales. Avec des débits avoisinant les 6730 Mbits/s, que ce soit pour du streaming, du gaming ou, plus largement, la vitesse d'exécution de la machine sur laquelle NordVPN est installé, tout est optimisé.