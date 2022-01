CyberGhost VPN fait chuter ses prix au plus bas en ce début d'année

Efficace, fiable et sécurisant, CyberGhost tire son épingle du jeu dans un marché des VPN en pleine croissance et aux offres parfois alléchantes en termes de prix mais inégales sur le papier. L'une des meilleures solutions du marché s'offre ainsi à vous pour moins de 2€ par mois et cela, jusqu'en 2025.

Et petit prix ne rime pas avec service réduit. CyberGhost peut ainsi profiter à toute votre famille ou encore vos amis. Vous avez ainsi l'opportunité de mettre en sureté jusqu'à 7 appareils, qu'il s'agisse de smartphones (Android, iOS), tablettes, ou encore ordinateurs (macOS, Linux, Windows), mais aussi Smart TV (Android TV, Apple TV, Fire TV) et consoles de jeu. Et grâce à la politique No Logs de CyberGhost, comptez sur une stricte confidentialité de vos données qui ne sont pas revendues à des tiers, une pratique malheureusement réelle chez quelques VPN peu scrupuleux.