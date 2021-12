Pour les fêtes, les experts de NordVPN vous offre une réduction à ne pas manquer sur leur célèbre VPN

Avec 9 ans d’expérience et plus de 14 millions d’utilisateurs à travers le monde, NordVPN n'a plus besoin d'être présenté, et s'affirme tout bonnement comme l'un des fleurons du marché, sans pour autant se reposer sur ses lauriers. Grâce à un chiffrement AES 256 bits, le plus efficient du marché, vous pouvez naviguer sur le Web sans crainte d'être tracé. Et l'association du protocole WireGuard couplé à la technologie maison NordLynx permet d'associer une haute confidentialité à des performances optimales. Avec des débits avoisinant les 6730 Mbits/s, que ce soit pour du streaming, du gaming ou, plus largement, la vitesse d'exécution de la machine sur laquelle NordVPN est installé, tout est optimisé.

Cette offre est idéale pour toute la famille ou encore si vous possédez de nombreux appareils électroniques, puisque vous pouvez protéger jusqu'à 6 d'entre eux avec une seule souscription. De plus, NordVPN s'adapte à tous vos appareils en mettant à disposition une application très simple d'utilisation disponible sur iOS, Android, MacOS, Linux et Windows, ainsi que des extensions sur Chrome, Edge et Firefox.