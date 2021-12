CyberGhost VPN finit l'année 2021 en beauté à son prix le plus bas (-84%)

Disposer d'une solution de confidentialité performante est devenu un enjeu de taille tant la frontière entre vie pro et vie perso s'est restreinte avec la démultiplication du télétravail, rendant d'autant plus importante la protection de vos appareils électroniques, des données personnelles et autres fichiers confidentiels qu'ils peuvent contenir. Avec un chiffrement AES 256 bits, la plus haute norme actuelle, CyberGhost VPN vous offre un confort total.

Choisissez parmi une très belle offre de près de 7500 serveurs pour vous connecter où vous le souhaitez, quand vous le voulez. Avec CyberGhost, vous faites, en plus, profiter toute votre famille d'excellentes performances, avec un VPN pensé pour impacter le moins possible les appareils électroniques sur lesquels il est installé, mais aussi car 7 appareils sont couverts avec une seule licence.

Ainsi, ce sont vos ordinateurs, tablettes et autres smartphones de manière classique, mais aussi votre Smart TV, routeur et même console de jeu qui peuvent être équipées. CyberGhost a mis au point des app' spécifiques pour Android TV, Fire TV ou encore Apple TV, des extensions pour Chrome et Firefox, et fonctionne parfaitement sous Windows, Linux, macOS, Android et iOS ! Tout est pensé pour qu'un maximum de vos appareils bénéficient d'une confidentialité maximale. De nombreuses qualités qui permettent à CyberGhost d'obtenir l'excellente note de 9/10 lors de notre test réalisé de manière 100% indépendante .