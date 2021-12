A l'approche de Noël, Surfshark VPN fait couler ses prix et offre son abonnement à 1,96€/mois

Essayer le requin Surfshark, c'est à coup sûr l'adopter ! En seulement trois années d'existence, la firme s'est fait un nom sur le concurrentiel marché des VPN en apportant une véritable révolution : celle de couvrir un nombre illimité d'appareils avec une seule licence souscrite ! Vous n'avez plus qu'à choisir l'un des 3200 serveurs répartis dans près de 65 pays pour naviguer en toute confidentialité, à votre guise ! Pas besoin d'être un expert, grâce à son interface intuitive, Surfshark permet une prise en main rapide.

Autre excellente nouvelle, Surfshark a récemment amélioré la capacité d'une grande partie de son réseau de serveurs (dont ceux de la France, des Etats-Unis, de la Suisse ou encore du Japon). Les serveurs concernés passent de 1 Gbps à 10 Gbps, ce qui veut dire concrètement deux choses : votre connexion via le VPN sera plus rapide et les serveurs ne risquent pas d'être encombrés par le nombre d'utilisateurs, il y a de la place pour tout le monde ! Voilà un bon point pour les amateurs de streaming qui pourront d'autant plus profiter de leurs soirées devant leurs séries favorites sans être ennuyés par des débits restreints.

Enfin, Surfshark a l'avantage d'être moderne et disponible sous Windows, macOS, Linux, Android, iOS, ainsi que des extensions pour Chrome et Firefox. Et la firme s'occupe également de vos Smart TV, vos tablettes, ou encore votre routeur Wi-Fi pour équiper et gagner en confidentialité nombre de vos appareils électroniques du quotidien. Une solution parmi les plus complètes du moment qui vous propose également un service client disponible 24h/24 et 7j/7 et qui s'offre un très bon 8/10 lors de notre test Clubic 100% indépendant.