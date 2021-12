CyberGhost offre son VPN à prix mini avant les fêtes, c'est le moment d'en profiter !

Si vous ne connaissez pas CyberGhost ou n'êtes pas encore un adepte de leurs services, c'est le moment de vous équiper au meilleur prix avec un produit fiable et sécurisant pour toute la famille. Car tarif réduit ne rime pas avec prestation bas de gamme, loin s'en faut. Souscrire chez CyberGhost, c'est saisir l'opportunité de mettre en sureté jusqu'à 7 appareils, qu'il s'agisse de smartphones, tablettes, ou encore PC. La firme a même mis au point des app' spécifiques pour les ordinateurs sous Windows, Linux et macOS, les smartphones sous iOS comme Android, les smart TV de même que les Android TV, FireStick TV et Apple TV, ou encore vos consoles de jeu connectées ainsi que vos navigateurs Chrome et Firefox.

De plus, avec près de 7500 serveurs répartis sur tous les continents, masquer votre adresse IP deviendra un jeu d'enfant sans ralentir votre vitesse de navigation. Vous protéger de potentiels pirates comme de faire fi de potentielles restrictions géographiques devient très simple grâce à une interface des plus intuitives, permettant une utilisation simplifiée de CyberGhost même pour les non-initiés. Un VPN de référence qui arrive en tête de notre comparatif Clubic 100% indépendant et pour lequel nous avons réalisé un test , toujours en toute indépendance, avec un excellent 9/10 à la clef.