Surfshark se prépare au black friday avec une offre déjà à prix cassé !

En plus de la qualité de ses services, Surfshark se distingue sur le marché des VPN par sa propension à accueillir un nombre illimité d'appareils protégés avec une seule et même licence. Un vrai plus puisque vous pouvez obtenir Surfshark sous Windows, macOS, Linux, Android, iOS, ainsi que des extensions pour Chrome et Firefox ! Idéal pour mettre à couvert vos smartphones, ordinateurs, tablettes et autres Smart TV et assurer une navigation Web des plus discrètes.

Avec plus de 3200 serveurs répartis dans près de 65 pays, vous avez l'embarras du choix pour surfer incognito en ligne pendant que Surfshark protège votre adresse IP véritable des pilleurs et autres traceurs. Niveau cryptage, vous pouvez également dormir sur vos deux oreilles puisque vous disposez de la norme la plus haute (AES 256 bits).

Surfshark applique également une politique stricte de non journalisation, c'est à dire que vos données ne sont stockées nulle part chez eux, et propose divers autres outils tels qu'un Kill Switch désactivant automatique votre connexion internet si vous perdez votre accès au VPN. Un service qui obtient un très bon 7/10 lors de notre test Clubic 100% indépendant.