Bon plan VPN : pour les soldes, NordVPN offre un énorme rabais de 72% en plus de 3 mois offerts

Avec 9 ans d’expérience et plus de 14 millions d’utilisateurs à travers le monde, NordVPN est aujourd’hui le VPN de référence. Vous aussi, connectez-vous au Web via un réseau de serveurs virtuels privés pour être anonyme et transparent sur Internet. Vous ne serez plus traqué par les publicitaires et leurs organismes qui aiment collecter des informations sur tout le monde pour des fins statistiques.

Vous pourrez également configurer d’autres périphériques pour qu’ils se connectent via votre VPN que ce soit une box Internet, une console de jeux ou un ordinateur sous Linux par exemple. Les milliers de serveurs sécurisés de NordVPN vous offrent une connexion rapide qui chiffre les données que vous envoyez sur le web. En utilisant la fonction Kill Switch, restez protégé en coupant l’accès à Internet en cas de perte de la connexion NordVPN, ainsi vous ne serez pas à découvert sans le savoir.

Contournez les limitations géographiques que vous imposent les services de streaming pour visionner les contenus que vous aimez sans attendre dès qu’ils sont disponibles en choisissant un serveur dans un autre pays optimisé pour le flux vidéo.

En plus de tout ça NordVPN vous offre une garantie de remboursement sous 30 jours, c’est donc sans aucun risque, pourquoi s’en priver?