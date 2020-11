Une nouvelle offre Surfshark VPN exceptionnelle à 2€/mois + 3 mois offerts pour le Black Friday

Pour le Black Friday, Surfshark a décidé de mettre en avant son abonnement valable pendant deux ans + trois mois offerts à seulement 2€/mois. Comme toujours, la formule est remboursable durant les 30 premiers jours si vous n'êtes pas satisfait. Le paiement peut être effectué par carte bancaire, PayPal, Google Pay, Amazon Pay, cryptomonnaie et bien plus encore. À présent, détaillons le contenu de ce VPN.

Tout d'abord, il faut savoir que vous pourrez couvrir un nombre illimité d'appareils avec un seul compte. Ils fonctionnera donc sur la plupart des ordinateurs, smartphones et tablettes tactiles. Vous pourrez profiter d'un accès à plus de 1700 serveurs dispersés dans 63 pays différents. La connexion est rapide et l'accès aux catalogues étrangers des services de streaming vous sera ouvert. Plus aucune restriction géographique ne s'appliquera grâce à ce VPN.