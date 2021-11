VPN : le service NordVPN à son plus bas prix pour le Black Friday, jusqu'à -72% 🔥

Qu'il est facile de recommander NordVPN. Le service est très simple d'utilisation et pourra être installé sur de nombreux smartphones, tablettes, ordinateurs, consoles… et même certains routeurs. N'oublions pas non plus que NordVPN est fort d'une flotte de 5200 serveurs répartis dans une soixantaine de pays différents. Idéal pour profiter du catalogue étranger d'un site de streaming ou tout simplement se protéger sur un Wi-Fi public.

Si la praticité est son fort, NordVPN ne fait pas l'impasse pas sur les questions de sécurité. Le service propose un protocole de connexion ultra-sécurisé, nommé NordLynx, couplé à un chiffrement AES-256. Citons également le Kill Switch et la politique no-log strict appliqué par le service. En outre, la société mère de NordVPN est basée au Panama, soit un pays sans aucune juridiction relative à la collecte de données. Alors, qu'attendez-vous pour rejoindre les 14 millions d'utilisateurs de NordVPN ?